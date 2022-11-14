惡名昭彰的俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）被爆出對自己人施以酷刑，一名被徵召上戰場的重刑犯選擇向烏軍投降，回國後竟受到鐵槌爆頭對待，殘忍過程全被錄下，畫面令人觸目驚心。

綜合路透社、《烏克蘭真理報》報導，「瓦格納集團」的老闆、同時被譽為普丁御廚的普里格津（Yevgeny Prigozhin），13日在個人Telegram發布一段題為「復仇之鎚」的影片，可以看到一名自稱努欽(Yevgenny Nuzhin)的中年男子被綁在地窖的磚牆上，身穿烏克蘭軍服，狼狽地睜開眼睛。

接著對著鏡頭還原事情經過，「3天前獨自走在基輔市街頭，突然遭受突襲，我的頭部受到重擊整個人昏過去，醒來之後就在這裡，他們還告訴我『將受到處決』」。語畢，畫面後方出現一名「劊子手」，手持大鎚朝努欽的頭、臉部猛揮，他再次失去意識。

🔞#Wagner, esir takası ile teslim aldığı Yevgeny Nuzhin'i balyozla infaz edip o ana ait dehşet verici görüntüleri bizzat servis etti.



Wagner mensubu #Nuzhin Ukrayna'ya teslim olup pişmanlığını bildirmişti.



Her bir Wagner üyesi, her bir işgalci savaş suçlusu olarak yargılanmalı! pic.twitter.com/GKxgfKrOaQ — A. Kutalmış Işık 🇺🇦 #СлаваУкраїні (@isikkutalmis) November 13, 2022

由於當前戰局明顯對俄羅斯不利，折損大量兵力的情況下，總統普丁日前簽署法令動員重刑犯上戰場增援，據悉努欽就是其中一員，之所以受到自己人殘酷凌虐，原因是他在9月時曾被烏軍活捉，當場跪地投誠。

對此，普里格津承認大屠殺是組織內成員所為，形容這是一隻狗正在接受一隻狗的死亡。更表示「努欽背叛的俄國人民和同袍，而他是有意識地做了這件事，他是叛徒。」