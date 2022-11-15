大車隊（2640）今年第三季稅後淨利0.86億元、年增166%，EPS為1.51元；累計前三季稅後淨利2.6億元、年增79％，EPS達4.62元，賺贏過去年全年的4.11元。

大車隊前三季主要為資訊媒合服務收入、年增23％，因疫情鬆綁，計程車媒合任務數回升，帶動交通出行服務收入增長，且平台周邊銷售收入因商業活動增加，廣告收入年增20％。

進入第四季，大車隊致力創造APP用戶數增加，推廣55688APP下載、使用及綁定，加上第四季本為大型活動、重要節日、尾牙旺季，交通出行需求可望增加，將增加各類服務的運力，包括小黃計程車、多元計程車、代駕駕手、快遞人員等。

大車隊集團提供便利的生活體驗，有助55688 APP用戶黏著度與帶動生活媒合平台增長動能，邁向新生活服務生態圈，大車隊全台計程車數市佔24％，每年服務高達8,000萬趟次，用戶規模超過650萬。