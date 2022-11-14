「老厝換新厝，加速危老都更、一坪換一坪！」民進黨新北市長候選人林佳龍今(14日)再推居住正義牛肉，在他新北大翻新的百項政見中，相當重視「都市更新」，提出以一坪換一坪的方式，期望在4年內核定4萬戶，給市民更好的公共安全環境及都市景觀。

林佳龍表示，過去立法院長游錫堃在參選時，就已針對新北提出都更政見，但過了八年，新北不但景觀更舊、危老建築更多、年輕人也更買不起房子，市府應該正視問題並積極解決！

林佳龍認為認為，若能加速都更危老建築，就能提供更多平價的住宅，讓年輕人買得起、整體居住與安全品質也提高，創造多贏局面！他感謝游錫堃院長願意為他的都更規劃背書，肯定這是一項對國家、社會和人民都有利的政策，他也會在游院長的政見基礎上，進一步增加具體內容。

林佳龍承諾，四年核定四萬戶，由政府主動指認、專案辦理、成立都更整合師，以公辦的方式，避免讓建商、財團取得過度的利益。不僅要增加容積、加強獎勵，也要讓大家有停車場、有公園綠地，實質回饋到參加都更的人！林佳龍懇請大家共同支持，由他來實現都更計畫，老厝換新厝、一坪換一坪，讓城市與人民雙贏！