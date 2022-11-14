期待化為使命！民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今(14日)在臉書PO出數張照片，那是他熱情支持群眾手舉的標語，上面寫著「張厝終於有自來水，優美街的自來水改善工程也即將完工」、「解決大山頂地區水壓不足的問題」、「中正路右轉三龍街機車專用道開通了」、「運鵬叔叔，我們要兒童公園」讓他充滿使命感地表示，大家手中的海報，是感謝也是期待。鄭運鵬承諾一定全力以赴，讓桃園繼續光榮，讓市民繼續好生活。

「每一份感謝，是我繼續打拚的動力」鄭運鵬說，每一份的期待，將化為接下來的使命，只要對桃園好，對市民好，我一定全力以赴，讓桃園繼續光榮，讓市民繼續好生活。

每一個人，都有最需要的時候，鄭運鵬希望照顧需要幫助的人，做一個為市民朋友挺身而出的桃園勇者，成為大家安心的存在，這樣的從政才值得，才有意義。

鄭運鵬強調，幫助每一位市民好鵬友，讓大家生活在桃園，感到幸福美好，是他這一路走來的初衷，關鍵倒數12天，把握每分每秒，勇者會繼續衝、往前跑，用他的行動力跟決心，做大家的靠山。