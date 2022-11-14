1997年出生的央視女主持人郭若天，是節目《第一時間》、《唱出新聲》的主持人，因長相端莊、口條流利，人氣逐漸攀升。忙著工作的同時，郭若天默默準備考試，今年夏天成功考取清華大學碩班，被封美女學霸。昨（13日）她分享新生報到的vlog，光走到所屬院所就花15分鐘，離校後又火速回到電視台上班，相當勤奮。

郭若天7月在抖音拍片開箱清華錄取通知書，透露未來將在經管學院碩班深造。提及備考的那半年，郭若天坦言非常辛苦，因為她大學念播音主持藝術，等於是跨專業考研，全部都要重學，加上工作繁忙，只能利用剩餘不多的下班時間苦讀，「等於那整整半年，我好像一天都沒有休息過」。

至於考研究所的動機，郭若天表示她已經出社會4年，認為到了充電的時候，不希望浪費掉工作外的時間，由於不想要往藝術領域深造，決定重回校園攻讀經管學院碩班。

郭若天半工半讀6個月，終於如願考取清大碩班。（圖／微博@郭若天）

郭若天昨（13日）在抖音拍Vlog分享開學第一天的生活，她當天化著清淡妝容，身穿寶藍色短袖班服，方便與新同學相認。一進入清大，郭若天就被校園面積震撼到，因為走路到系所竟然要花15分鐘，本來打算騎單車，竟一輛都沒有，感慨上學的不易。

郭若天13日拍vlog分享報到第一天。（圖／抖音@郭若天）

辦理入學手續時，郭若天被同學認出真實身分，不但沒有因為自己是主持人而表現得高高在上，反而熱絡地找他們攀談，並透過鏡頭一一介紹新同學，個性十分親民。

把一連串的入學流程搞定後，郭若天沒閒著，撐著疲累的身軀繼續趕往電視台上班，自嘲：「小郭馬上就要變身，利馬轉換身分變成打工人」儘管如此忙碌，郭若天仍樂在其中，認為日子過得十分充實。