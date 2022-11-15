一名自稱今年6月被迫離職的高端前員工，14日在PTT發文爆料相關合約，指政府高端疫苗真實採購價格是1081元，高端也快速發聲明，強調該網友是假冒員工身分造假散布合約，已向調查局報案。整起爭議引發網友關注，甚至懷疑是關站陰謀論，也有網友找出衛福部預防接種組ACIP召集人李秉穎醫師專訪透露，高端疫苗價格一劑1000多的說詞。

有PTT網友發文指出，今年10月13日衛福部預防接種組ACIP召集人李秉穎醫師，在接受周玉蔻廣播節目訪問時，談及高端公司是否該對疫苗施打者補助3500元PCR費用一事，親口說出「它一劑好像是賣1000多嘛，我記得，打兩劑2000多，所以它賣給你的錢還不如3500元」（影片04:05處）。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，10月13日在廣播節目中透露高端疫苗一劑1000多元。（翻攝YouTube／寶島聯播網）

也有網友認為，李秉穎10月時說的一劑1000多（元），和今天公然造謠的人說法很接近，高端公司和調查局應該介入調查清楚。

不少網友也跟著討論，「超過1500以上都會講1500以上了」、「1081講一千多完全合理」、「比照今天辦理，李帶頭造謠」、「高端快告啊」、「他講一千多時，有被民進黨出征嗎？」、「超期待調查怎樣，這戲真好看」、「政府採購的價格還是高端自己使用的？」

中央流行疫情指揮中心14日也再度強調高端疫苗價格無價差存在。（指揮中心提供）

指揮中心14日再度重申，高端疫苗依約以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新臺幣881元(含稅)；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新臺幣810元(含稅)；另贈送之20萬劑以多劑型包裝供應。無所謂價差存在，盼外界勿再有不實揣測，以訛傳訛。