中興大學「創業育成×天使投資」推動成果有成！興大14日宣布，此次投資人匯集興大傑出校友「佳和農化」董事長徐新宏，帶領成立的「佳和生物基金」、前王品集團副董事長兼總經理王國雄，創立萌芽創業投資公司等多個單位，均加入上述投資行列，可帶來豐沛的天使投資資金與產業鏈結資源。 中興大學產學研鏈結中心日前舉辦2022「創業育成×天使投資」交流媒合會。此次投資人匯集興大傑出校友「佳和農化」董事長徐新宏，帶領成立的「佳和生物基金」、由黃冠華創始人，號召擁有超過350位天使投資人的「識富天使會」、前王品集團副董事長兼總經理王國雄，創立萌芽創業投資公司，及中興大學層峰興學院超EMBA企業學員、EMBA校友等，可帶來豐沛的天使投資資金與產業鏈結資源。

此次經遴選共5家新創公司，包含2家學校衍生企業的漢鼎智慧科技、優泥來，及3家育成廠商的帝霖、台灣智能及通用幹細胞，其產業領域橫跨精密機械、循環經濟、新農業及生醫，興大盼透過此次媒合平台的建立，未來召集更多天使靠攏，為學研新創的續航能量，找尋強而有力且友善的後盾。

上述5家新創公司規劃專屬商談區域，募資簡報公開發表後，每家公司與投資人互動，皆相當熱絡，後續發展可期。

興大校長薛富盛致詞時表示，在現在這個世代，投入創業應善用科技及資金，立足台灣、放眼全世界，這樣的事業，才有永續發展的機會。

從高教的角度來看，政府各部門不管是國科會、教育部甚至是經濟部等，從過去至少十年對於鼓勵師生創業投入非常多的資源，且培育出許多不錯的成果，當然，還是有很大的努力空間，但漸漸發現創業模式、產業結構都慢慢在轉變，真的是百花齊放的世代。

興大師生在創新創業的表現，也是相當亮眼，包含此次參與發表的「漢鼎智慧科技」陳政雄教授、「優泥來」陳豪吉教授，都是十分典型以科研成果出發、師生一起創業的典範案例。

從學研出發的創業，具有優勢，也有先天上的劣勢，學術界人士對於商業文化、公司管理、財務及市場行銷等，都是較不擅長的部分，因此，應透過整合資源來協助加速，這部分產學研鏈結中心，也持續努力提供服務。

徐新宏指出，「科技產業化，產業國際化」是公司的經營理念，佳和自行研發技術，積極與大學合作，利用大學及研究機構研究成果，縮短產品開發時程，這不僅促成科技產業化，並提升企業的競爭力。

為促進台灣農業及生技研發成果產業化，佳和生技成立「佳和生物基金」，目標就是扶持新創公司早期發展，除資金挹注外，其中2大重點為「協助新創團隊技術及產品設計」及「協助全球市場開發」，企盼在資金與資源雙管幫助下，協助新創公司度過初期營運困境。

第一輪募資500萬美元，將用於天使投資，希望能「拋磚引玉」，促成更多資金雄厚的個人及公司加入新創公司投資的行列。

身為第一代天使的萌芽創投董事長王國雄，在致詞時也特別分享，當初號召EMBA校友成立萌芽創投，只限定投資興大興創，真的是一件有趣，也有意義的事，從中就發現興大研發能量非常強大，先前投資的5家公司，也已經逐漸看見成果，投資獲利部分，就有機會再繼續投資未來成立的新創公司，同時也會持續關注學校創業團隊的最新發展。