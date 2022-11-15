創投公會每年舉辦的創投論壇，今年將以不同主題呈現。15日由「數位經濟」率先熱鬧登場。邀請中華電信、TiEA協會、91APP、全聯線上、意藍科技、HaHow、PressPlay、均一平台、豐趣科技、FunNow、Asia Yo等數位科技廠商同台論述，探討我國產業數位化及數位化產業再創高峰的門道。

創投公會理事長邱德成表示，數位發展一直是台灣科技產業追逐的關鍵領域；政府也正式成立數位發展部。舉凡能協助產業數位化的科技或是提供數位服務的創新，都已經成為國內創投公司投資的重點標的。「在年度論壇的首場，我們就來探討數位經濟，符合當前的政策，也是投資的熱點。」

本次論壇，除了請中華電信網路分公司總經理簡志誠談5G助新創發展外，還請證券交易所陳麗卿副總介紹台灣創新板，邱德成說：「數位發展需要新創領軍，創投支持新創，新創需要早期利用資本市場，大家有錢出錢有力出力，一起把數位新創推上巔峰。」

這場論壇，假台北科技大學先鋒國際大樓3樓趨勢講堂實體召開，同步臉書粉絲專業直播（https://www.facebook.com/events/549752296986908/），以及官方Youtube直播連結（https://www.youtube.com/watch?v=7J98YrfQA2A）。