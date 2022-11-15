太可惡了！中國四川雅安有一名24歲譚姓女子，利用虛構多重身分，加上各種理由，前前後後詐騙陳姓網友300多次，總共53萬多元人民幣（約231萬新台幣），而受騙的陳姓網友始終認為只是朋友間的借貸關係，起初只是起訴要求對方還錢，直到最後才發現真相，為此懊悔不已。

警方調查，譚女曾在司法院工作過，之後失業在家，因為沒有收入萌生詐騙想法，盜用長相漂亮、家境優渥的何女的身分資料，偽裝身分和陳男聊天，後來開始向對方借錢。為了騙取對方信任，還開了8個不同的微信號，偽裝成自己的媽媽、閨蜜、朋友等人。

譚女2018年2月在網路認識陳男，2人加了微信後相聊甚歡，隔2個月後稱自己有急事缺2、300元人民幣，並PO了身分證影片做保證，陳男信以為真，便把錢借給她。之後的一個月，譚女陸續向陳男借錢，每次都是幾百元人民幣，但又過了一個月，她聲稱自己失戀想去雲南散心，開口借2000元人民幣，還承諾領到薪水就會一併還清。

譚女偽裝成8個人，向陳男借了53萬人民幣。（示意圖／翻攝自pexels）

然而，譚女不但沒有按時還錢，還以父親過世、自己生病住院、錢借給朋友、開工作室等名義，繼續向陳男借錢，金額也愈來愈多，為了取得對方信任，還以所謂在司法院工作的「朋友」作保。截至2019年10月，陳男已經借了53萬多人民幣給譚女，累計300多筆，因為數次要求對方還錢無所，今年3月便到法院提起訴訟。

警方根據資訊，深入調查發現，譚女在微信上假冒其他人的身分，總共用了8個微信號，在短短一年多的時間，騙取陳男53萬多人民幣。聽到員警的調查結果，陳男才如夢初醒，發覺自己被騙了。目前案件已移交檢察機關，進入公訴階段。

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