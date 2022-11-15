在封建社會中，女性很多時候不能被平等地對待，有著十分濃重的重男輕女觀念，然而隨著時代演變，類似想法已漸漸式微。不過，大陸浙江一名女子生了4胎，全部都是女兒，最近意外懷孕，丈夫擔心這次懷的又是女孩，竟直接提出離婚，打算和別人再婚生兒子，此舉讓人妻相當心寒，卻也不得不答應。

綜合陸媒報導，該名女子日前透過視頻表示，自己已有4個女兒，現在又意外懷孕，老公懷疑這次懷的又是女兒，所以提出盡快離婚的想法，她雖然不願意，但在婆家的壓力下只能答應，2人最後達成一致。

根據當事人說法，2人離婚後，4個孩子全部跟媽媽，男方每月僅給人民幣1000元（約新台幣4396元）的撫養費，等於每個孩子只給200元（約新台幣879元）。據悉，這名苦情人妻來自貴州農村，目前在浙江打工，平時帶著4個孩子上班，獨自撫養4個女兒，雖然現在日子過得很苦，但她相信只要努力，以後的生活肯定會越來越好。

影片曝光後，大批網友留言痛罵「一個女兒也不要，這丈夫太沒有責任心了，都什麽時代了，還是老思想老觀念，把孩子培養成才，日子過得好一點，才是男人應該做的」、「這女人也是真的太苦了，太可憐了！為了男人有兒子的夢想，一胎一胎地生了四個，不疼不累嗎？結果因為沒生到兒子，就要被丈夫踢出家門」。