買運彩「串關」投注中大獎的報導時有所聞，但如果是同1個人在短短不到2週的時間內就中得3次大獎，抱回200多萬元的獎金，這就非常少見了，今天就要來跟大家分享這一位購券者投注「串關」中獎的實際案例。

宜蘭運彩串關達人抱回200多萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

運彩「串關」

8/31、9/6及9/10這3天宜蘭市投注站有位購券者分別花10,000元、10,000元及12,000元共買了3張串3關的彩券，投注內容分別是：8/31買1.「山東泰山Vs. 上海申花 主隊正確進球數 2球 賠率5.25」(中超足球)串「伊赫拉瓦Vs. 布拉格斯巴達B隊 正確進球數 4球 賠率4.25」(捷乙足球)串「土耳其Vs. 加拿大 正確比數 3:0 賠率3.75倍」(世錦賽男排)、9/6買2.「浙江Vs. 北京國安 主隊正確進球數 2球 賠率3.60」(中超足球) 串「艾寧頓史坦利Vs. 綠森林流浪者 讓分 和局 賠率4.00」(英甲足球)串「里奧內格羅金鷹Vs. 恩維加多 讓分 和局 賠率3.75」(哥甲足球)、9/10買3.「颶風隊Vs. 提格雷 正確比數 1:1 賠率4.25」(阿甲足球)串「布呂斯克Vs. 納蒂科 讓分 和局 賠率4.00」(巴乙足球)串「蒙特雷Vs. 華雷斯 讓分 和局 賠率3.60倍」(墨超足球) ，比賽結果3張彩券全數都中獎，分別抱回836,719元、540,000以及734,400元，合計2,111,119元，可以說是名符其實的串關達人。

買10,000元串3關中836719元獎金

買10,000元串3關中540000元獎金

買12000元串3關中734400元獎金

從這位串關達人的注內容來看，有以下幾個特點，1.他專挑賠率3～5倍的玩法選項進行串關，主要的玩法選項有「正確進球數」、「正確比數」及「讓分」等。2.他習慣都是串3關，中獎賠率連續相乘倍數介於50～80倍之間。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。

串關達人的注內容來看有幾個特點

10000元串3關中83萬元獎金彩券

10000元串3關中54萬元獎金彩券