人類永遠都在企圖左右他人的言行，不停地檢視並解讀對方說的每句話、做的每件事，以打探其真正的目的。人類是群居動物，無論我們知不知道自己正身處在權力遊戲中，都無法退出。很多人不願花力氣了解其他人，卻很熱中於設法用計瓦解對方心防。這樣的人不過就是懶惰，只想忠於自我、說自己想說的話，或無所事事，甚至強調自己之所以拒絕參賽，是因為具有道德感。既然沒有人能退出權力遊戲，那麼訓練自己成為遊說大師，總好過臨陣磨槍。精通遊說慫恿之道能讓你在各種社交場合如魚得水，比空有一身道德感強太多了。想掌握勸術，就必須運用同理心，讓自己浸淫在他人的觀點中。在八月，我將傳授你不同的策略，讓你迷惑他人、降低對方戒心，使自己的勸術聽起來鏗鏘有力；令目標對象發自內心舉白旗投降。

常有人問我，為何老是愛用故事帶出想說的道理。我很重視讀者，寫作時經常在想，他們要如何吸收這些資訊？心理學家觀察到一個問題，那就是多數教師認為學生的知識背景和自己一樣，而抱持這種心態的老師往往教不出好學生。我知道我的讀者不一定懂我在說什麼，假設我今天提到心理學家卡爾．榮格，在書中洋洋灑灑寫出一堆專業術語，只會令讀者感到一頭霧水。所以我才必須稍加解釋，讓所有人都能讀懂。我在《誘惑的藝術》中說過，故事能削弱人的抵抗心態，讓他們更願意敞開心扉。年紀還小的時候，我們會被家長高高抱起，或是一起玩躲貓貓，這種「不知道接下來會發生什麼事」所帶來的期待感，就是在此時深深烙印在我們心中的。

所以，當我拿石油大王洛克斐勒（Rockefeller）的故事當例子，解釋侵略行為，我很清楚讀者會被我說的故事吸引。他們不知道我要說的是哪一件事，猜不到故事中的侵略者是誰，也不曉得我想帶出的寓意為何。所以他們會想一頁接著一頁，繼續讀下去。要是我劈頭就提到榮格、引用各種研究，再拋出一堆社會學術語，讀者的腦袋一定會瞬間關機，立刻睡著。

這正是98%的作者會犯的錯，他們不為讀者著想，以為所有人都和他們一樣，對這些內容感興趣。 作者必須誘惑讀者、說服讀者他們的作品值得花時間細讀。這就是我喜歡說故事的原因。

將情境拉到社會上，當我們想說服或影響他人時，也會犯相同的錯。如果你想讓別人聽你的話、幫助你、投資你的電影等，但你的眼中只看見自己的需求，認為對方應該伸出援手，那你絕對不可能說服對方。然而，只要能站在對方的角度，替他們著想，說一些他們想聽的話，自就能取悅對方，引起他們的興趣，主導權就交到你手上了。而當你已經掌握權力，左右他們的想法便不是什麼難事。

我之所以有權力影響我的讀者，是因為我以他們的需求為起點。你也可以如法炮製，在企圖影響他人前，先想想對方要什麼。

【內容簡介】

下列錯誤觀念（或說有毒信念與虛妄想像），有幾項符合你的認知？

►人人都必須搶在最短的時間內賺大錢、成名、站上顛峰。

►學歷、人脈與背景是決定成功的關鍵。

►如果不惜代價，錯誤、失敗和衝突都是可以避免的。

►「速成式」的訓練不僅可信可靠，還非常值得追求。

►創意是種天賦，是與生俱來的。

►人人生而平等，所以我必須以此為行事準則。

►我的朋友和同事，大部分人都希望我能變得更好。

►別太苛責，他下次一定會改。

你是不是也像這樣，心中懷抱上述錯覺，

滿腔熱誠地踏入「人性競技場」，最後卻被現實狠狠搧了一耳光？

在火辣辣的疼痛與羞辱湧上心頭的那一刻，你才發現：

這世上有些人的自尊脆弱如玻璃；有些人表裡不一，

你很可能會被他們冷漠的態度，或是突如其來的背叛嚇得措手不及。

在這之後，你才驚覺：

魯莽地展現真我、遇事有話直說，可能會讓自己惹上麻煩；

現實社會更是各方角力的競技場，人人被迫參賽！你，準備好了嗎？

【作者簡介】羅伯．葛林（Robert Greene）

古典學系畢業，多本國際暢銷書作家，畢生致力研究權力法則，成名作《權力世界的叢林法則》全球銷售逾120萬冊，影響力遍及社會各階層，各界領袖、名人、權威人士等均爭相向他請益。他的洞見屢獲重量級媒體爭相報導，包含《紐約時報》、《今日美國報》、《富比士》、《哈芬頓郵報》等；也曾受邀至《今日秀》、ABC廣播、CNBC衛星新聞臺，以及Impact Theory、Valuetainment等YouTube熱門節目分享研究成果。

葛林善於處理權力運作、欲望、誘惑、人性本質等最為人忽視或不忍卒睹的議題，作品常成為各界尋求成功和影響力之人士的重要精神食糧。文筆如剃刀般銳利，而刀鋒滴滴淌下的都是發人省思的見地，能照見人性的弱點，予人前所未有的洞見。其作品常被讀者視為需反覆琢磨的經典，葛林也被譽為美國近代最有影響的作家之一。在YouTube頻道上搜尋「Robert Greene」，可找到他所有的訪談影片，點閱人數累計已突破千萬。

已在臺出版：《權力世界的叢林法則》、《人性18法則》、《喚醒你心中的大師》等書；另著有《戰爭的33種策略》（暫譯，原書名為The 33 Strategies of War）、《誘惑的藝術》（暫譯，原書名為The Art of Seduction）、《第50條法則》（暫譯，原書名為The 50th Law，與饒舌歌手五角［50 Cent］合著）等書。葛林現居洛杉磯。

作者推特：RobertGreene

作者IG：robertgreeneofficial

【譯者簡介】朱家鴻

國立花蓮教育大學英語學系畢業，國立彰化師範大學翻譯研究所筆譯組。現為自由譯者，對文字轉換情有獨鍾。譯有《震撼世界的海報》、《領先未來的變革設計》、《隱性創傷的情緒地雷》、《人生最重要的整理，離世清單》等書。

聯絡信箱：[email protected]