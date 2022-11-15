有次，前蘇聯最高領導人尼基塔．赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）在一場演說上譴責史達林（Stalin）的罪行，一名質問者突然發聲，大聲道：「你和史達林是同僚，為什麼你不阻止他？」赫魯雪夫看不見發話的人，於是怒道：「是誰在說話？」臺下沒人承認，也沒有人敢輕舉妄動，整個會場鴉雀無聲。幾秒鐘過後，赫魯雪夫才用平靜的口吻說：「現在你們知道我為何不阻止他了吧？」無論是誰，面對史達林時都會提心吊膽，因為他們知道，違抗史達林的下場只有死路一條。赫魯雪夫當然也知道這一點，但他並不急著和聽眾解釋，而是用行動讓他們感受到自己面對史達林時的壓力；讓他們親自體驗那種偏執的氛圍、面對獨裁者的驚懼。經赫魯雪夫親身示範，臺下聽眾定能感同身受，因此無須再用文字贅述。對手不但不會心生防備，還更容易被說服。

權力法則：

別再用言語文字狂轟濫炸，而是讓對方切身體驗到你想傳達的訊息。

出處：《權力世界的叢林法則》法則9──透過行動取得勝利，千萬不要藉由爭辯

【內容簡介】

下列錯誤觀念（或說有毒信念與虛妄想像），有幾項符合你的認知？

►人人都必須搶在最短的時間內賺大錢、成名、站上顛峰。

►學歷、人脈與背景是決定成功的關鍵。

►如果不惜代價，錯誤、失敗和衝突都是可以避免的。

►「速成式」的訓練不僅可信可靠，還非常值得追求。

►創意是種天賦，是與生俱來的。

►人人生而平等，所以我必須以此為行事準則。

►我的朋友和同事，大部分人都希望我能變得更好。

►別太苛責，他下次一定會改。

你是不是也像這樣，心中懷抱上述錯覺，

滿腔熱誠地踏入「人性競技場」，最後卻被現實狠狠搧了一耳光？

在火辣辣的疼痛與羞辱湧上心頭的那一刻，你才發現：

這世上有些人的自尊脆弱如玻璃；有些人表裡不一，

你很可能會被他們冷漠的態度，或是突如其來的背叛嚇得措手不及。

在這之後，你才驚覺：

魯莽地展現真我、遇事有話直說，可能會讓自己惹上麻煩；

現實社會更是各方角力的競技場，人人被迫參賽！你，準備好了嗎？

【作者簡介】羅伯．葛林（Robert Greene）

古典學系畢業，多本國際暢銷書作家，畢生致力研究權力法則，成名作《權力世界的叢林法則》全球銷售逾120萬冊，影響力遍及社會各階層，各界領袖、名人、權威人士等均爭相向他請益。他的洞見屢獲重量級媒體爭相報導，包含《紐約時報》、《今日美國報》、《富比士》、《哈芬頓郵報》等；也曾受邀至《今日秀》、ABC廣播、CNBC衛星新聞臺，以及Impact Theory、Valuetainment等YouTube熱門節目分享研究成果。

葛林善於處理權力運作、欲望、誘惑、人性本質等最為人忽視或不忍卒睹的議題，作品常成為各界尋求成功和影響力之人士的重要精神食糧。文筆如剃刀般銳利，而刀鋒滴滴淌下的都是發人省思的見地，能照見人性的弱點，予人前所未有的洞見。其作品常被讀者視為需反覆琢磨的經典，葛林也被譽為美國近代最有影響的作家之一。在YouTube頻道上搜尋「Robert Greene」，可找到他所有的訪談影片，點閱人數累計已突破千萬。

已在臺出版：《權力世界的叢林法則》、《人性18法則》、《喚醒你心中的大師》等書；另著有《戰爭的33種策略》（暫譯，原書名為The 33 Strategies of War）、《誘惑的藝術》（暫譯，原書名為The Art of Seduction）、《第50條法則》（暫譯，原書名為The 50th Law，與饒舌歌手五角［50 Cent］合著）等書。葛林現居洛杉磯。

作者推特：RobertGreene

作者IG：robertgreeneofficial

【譯者簡介】朱家鴻

國立花蓮教育大學英語學系畢業，國立彰化師範大學翻譯研究所筆譯組。現為自由譯者，對文字轉換情有獨鍾。譯有《震撼世界的海報》、《領先未來的變革設計》、《隱性創傷的情緒地雷》、《人生最重要的整理，離世清單》等書。

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