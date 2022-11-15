你喜歡彈跳的、動來動去、拉來拉去，可以進行互動遊戲的廣告嗎？這類搭配著動畫或影片的動態式廣告，被稱為「多媒體廣告」(Rich Media)。騰學廣告印尼商務開發總監趙子文表示，多媒體廣告在廣告科技裡已非常普及，其發展關鍵是，素材、數據、受眾標籤越多，成功機率就越高。

趙子文解釋，素材是指創意繁多的動畫、影片、圖片、文字。這類素材越豐富，可變化的遊戲越多元，就越能吸引受眾點擊。至於大數據則無須磨墨，沒有數據就是一場乾瞪眼的遊戲。關鍵在於，這些數據是否具有精準的受眾貼標。趙子文形容，這就像企業內部必須要有一張非常龐大的Excel表格，上面對所有的消費者進行了不同特徵與興趣的描述，有時候，一個受眾的標籤可以多達上百個。而標籤越多，這張表格就越好運用。

他舉例，有人喜歡SUV汽車是因為愛好戶外活動，這輛車的運動性就變得很重要，但也有些人是因為SUV能容納一家人，小朋友可以在裡面穿梭，所以舒適性對他才是重點。同樣是購買SUV汽車的客群，需求卻完全不同。所以一個好的廣告要能針精準地進行個人需求進行設計，這個廣告才易成功。而這樣Excel表格，就是運用CDP（Customer Data Platform顧客資料平台）的AI功能自動判讀出來的。依照趙子文的經驗，精準的個人化廣告，點擊率是傳統廣告的1至2倍。

多媒體廣告也可以與其他形式的廣告進行完美的結合。趙子文說，一名想吃麥片早餐的受眾在電商平台透過搜索關鍵字購買了麥片，一個月後他即將吃完，就在他瀏覽中時電子報時，突然有則廣告跳出來提醒他：你的麥片快吃完了。

但他並沒有買。企業也發現這個顧客點擊了廣告卻沒有買，馬上就寄簡訊提供他優惠券，但必須線下兌換。於是他走進了商店準備購買，但他又在店內廣告螢幕上看到豆漿廣告，因此就連豆漿也一起買了。這個案例的「顧客歷程」，就是從電商廣告、站外廣告、自然推播的簡訊到門市加外廣告，呈現的是從第一方數據產生的一連串無縫接軌的顧客歷程，而個人化的多媒體廣告則在其中扮演了重要的串接角色。

當類似的評估、追蹤、驗證不斷的累積與循環時，顧客歷程就會日益清晰，行銷人員對行銷預算投放的正確性判別也會日益精準。《時報大師會館》規劃的「AdTech：數位轉型的關鍵方案」系列課程，趙子文主講的「玩轉Rich Media 精準溝通」對此有更多詳盡之解說。

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