快時尚風潮顛覆了人們對於衣著的習慣，特別是在平價又美觀的高度吸引力上，快時尚服飾成了人們心中的寵兒，但卻也造就龐大廢棄舊衣的問題並形成環境威脅。不少民眾有廢棄舊衣時，會選擇丟進「舊衣回收箱」讓衣服可以被二次利用。

為促使舊衣回收管道多元化，確保去化管道暢通、鼓勵舊衣回收再利用，花蓮縣環保局結合鄉鎮市公所特增設9處全品牌舊衣回收點，期能提升舊衣回收及循環再利用。

全品牌舊衣回收點如下，統冠聯合超市花蓮市美崙店、花蓮市富安店、花蓮市國聯店、吉安鄉福興店、吉安鄉海岸店、吉安鄉太昌店、鳳林鎮鳳林店、全聯福利中心花蓮鳳林店及豐濱鄉公所行政大樓前。

除增設全品牌舊衣回收點外，花蓮縣環保局亦不定期配合辦理二手市集活動，以促進不用品循環再使用。相關活動請洽「花蓮資源回收走透透」粉絲專頁。

花蓮縣環保局提醒，回收舊衣前應先檢查衣物是否乾淨，且無破損、髒污、發臭等問題，才能提高舊衣循環再利用之效益；而基於衛生問題，貼身衣物如內衣褲、泳衣等，配件、玩偶及寢具類皆不可回收；非屬舊衣類之垃圾、回收物、飲料、廚餘等，請勿投入舊衣回收箱，以維持回收箱壽命，共同維護花蓮美好環境，共創幸福城市。