由於通貨膨脹數據居高不下，今年以來，各國銀行紛紛透過激烈升息來打擊通膨，但此舉也造成消費者需求反轉，引發經濟衰退的隱憂，摩根士丹利估計，明年英國與歐盟將出現經濟衰退，美國則暫時能躲過衰退危機，此外，通膨數據雖有機會在第四季觸頂，但明年經濟仍會承壓。

路透社報導，摩根士丹利發布的報告指出，若大陸從清零政策放寬，將創造大陸與亞洲新興經濟體的崛起，但就整體而言，全球經濟仍存在下行風險，預測明年經濟成長率為2.2%，比國際貨幣基金組織最新預測的2.7%還要低。

不僅如此，摩根士丹利認為，由於就業市場具彈性，美國明年有機會擺脫經濟衰退，但英國與歐盟則可能因此陷入衰退，已開發國家的狀態較為低迷，不是接近經濟衰退就是已經發生經濟衰退，新興經濟體則呈現溫和復甦的狀況。

摩根士丹利的報告也提到，今年的經濟緊縮政策產生的後遺症，將蔓延至2024年，未來兩年恐怕會相當疲軟，此外，全球通貨膨脹數據有望在第四季達到高峰，但明年的經濟仍會因通膨承壓。