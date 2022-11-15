「旭屋」第3代老闆新田滋分享「究極神戶牛可樂餅」

日本神戶牛肉全球知名，而兵庫縣高砂市「旭屋」高級和牛專門店用這些上等牛肉，製作了「究極神戶牛可樂餅」，訂購1盒得等30年才能到手。你沒看錯，30年！

據CNN新聞網14日報導，「旭屋」自1926年成立後幾十年，一直專門販售兵庫縣包括神戶牛肉在內的肉製品，但直到第二次世界大戰後，才開始賣牛肉可樂餅。

沒想到，2000年代初時，這些以牛肉和馬鈴薯炸成的可樂餅竟然在網路上造成轟動，以致顧客得苦苦等候，才能嚐到這美味。「旭屋」共有4款牛肉可樂餅，而「究極神戶牛可樂餅」正是其中之一。如果不想等30年，可以在網路商店購買，但也要等上4年。

If you order a box of frozen Kobe beef croquettes from Asahiya, a family-run butcher shop in Takasago City in western Japan's Hyogo Prefecture, it'll take another 30 years before you receive your order.



That isn't a typo. Thirty. Years. https://t.co/9fUpSTCTUT — CNN International (@cnni) November 14, 2022

「旭屋」第3代老闆新田滋說，他們是從1999年透過網路販售產品，當時「究極神戶牛可樂餅」是拿來試賣。新田滋從年少時起，就隨著父親造訪兵庫各地牧場和牛肉拍賣會。1994年時，30歲的他從父親手中接下「旭屋」。

而他嘗試經營電子商務幾年後發現，顧客對花大錢在網路上買頂級牛肉裹足不前。於是他做了大膽的決定，一塊「究極神戶牛可樂餅」只賣270 日圓（近台幣60元），可是光是一塊可樂餅裡面的牛肉，就價值約400日圓（近台幣90元）。新田滋運用策略，先讓顧客嘗到美味又划算的可樂餅，進而希望他們接下來會買神戶牛肉。

最初為了控制財務損失，「旭屋」每星期只在專賣店旁的廚房製作200個可樂餅。「我們只賣熟人飼養的牛肉，」新田滋說，「不管是神戶牛肉、神戶豬肉，還是但馬雞肉。我們店裡只賣產自兵庫縣的肉，在我成為店主之前，店裡一直都維持這種作風。」