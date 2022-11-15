川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）12日完婚，現場美女如雲，女性賓客清一色以金色、淺色系服裝亮相，川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）後續在社群媒體上分享當天女性親友與蒂芬妮的合照，卻把原本站在最右邊的老哥女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）裁剪掉，有分析指，季伏爾穿著一身黑洋裝出席婚禮是犯了時尚失禮，目前仍不清楚伊凡卡把她喀掉的原因。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，蒂芬妮12日的奢華婚宴上，以伊凡卡為首的伴娘團均著粉藍色洋裝登場，伊凡卡本人穿著黎巴嫩婚紗品牌「Elie Saab」的女神風洋裝亮相，其餘女性賓客清一色穿著金色、粉紫色等粉嫩色系禮服出席婚禮，婚禮現場也以白色、粉藍色、粉色花朵佈置。

當天穿著「Elie Saab」銀白色長袖婚紗的蒂芬妮開心與女性親友們合影，她的左邊是生母梅波斯（Marla Maples）、最左邊為二嫂賴拉（Lara Trump），蒂芬妮的右邊站著繼母梅蘭妮亞、其次是同父異母姊姊伊凡卡及大哥小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的女友季伏爾。

Wishing @TiffanyATrump and Michael an abundance of happiness and joy as they begin their lives together as husband and wife!



May their love be a source of light in this world! 💙💙💙 pic.twitter.com/3fIjnPQnQC — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 13, 2022

伊凡卡後續也將這張合照Po在個人Instagram及推特帳號上，另外也分享其他全家福照片，她在推文中感性祝福妹妹蒂芬妮：「12歲時我希望有一個妹妹的夢想成真了！第一次我把蒂芬妮抱在我懷裡、望進她那雙大、善良又充滿好奇心的藍色雙眼時，我就被迷住了。」她說蒂芬妮散發愛、憐憫之心及優雅，她祝福這對新婚夫婦婚後生活幸福愉快。

不過有趣的是，外媒紛紛注意到，伊凡卡分享的版本中，穿著一身黑洋裝的季伏爾已經「被喀掉」不見了，後續IG的限時動態上才又分享原版照片。季伏爾以外，梅蘭妮亞等親友都穿著銀色、粉嫩色系洋裝。

One of the funniest things I have seen in a long time… @IvankaTrump cropped @kimguilfoyle out of her Instagram post from Tiffany Trump’s wedding.



(Original photograph on the right) pic.twitter.com/Eko1EFpn6T — Travis Akers (@travisakers) November 14, 2022

She didn’t though. There were two photos and both were shared. pic.twitter.com/mbI6Oht0YF — Quynh. (@QuynhMontgomery) November 14, 2022

伊凡卡喀掉季伏爾的舉動引發議論，報導引述婚禮禮儀專家斯旺（Elaine Swann）2021年接受婚禮資訊網站「新娘」（Brides）的訪問，她說在美國穿著一身黑參加婚禮通常會被視為「時尚失禮」，因為黑色與哀悼有關。

不過她也說，現在的新娘子愈來愈能接受黑色，比起黑色，賓客更應該避免太低胸、太緊身或是太短的衣著。

目前尚不清楚伊凡卡喀掉季伏爾的原因，也不清楚婚禮當天蒂芬妮是否有制定賓客穿著規則。斯旺說，如果新娘有規定，賓客就應該嚴格遵守。

53歲的季伏爾原本是福斯新聞（Fox News）主持人，她與44歲的小唐納從2018年開始約會，兩人於2020年初訂婚。

報導指出，雖然伊凡卡夫婦與小唐納及季伏爾都住在佛州，不過彼此關係並不親近，伊凡卡較沉默寡言，季伏爾愛炫耀但直率。

2020年季伏爾（Kimberly Guilfoyle）在力挺川普的造勢活動上慷慨激昂地發表演說。

在川普4年總統任期後，據悉伊凡卡夫婦已經「受夠了」華府，就算川普再戰2024並且選上，這對夫妻也不會回到白宮；相反地，小唐納及季伏爾仍積極參與選舉造勢活動，據信甚至也鼓勵川普回鍋參選。