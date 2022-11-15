11月26、27日於關山天后宮的廣場，由闖劇場帶來的現代舞演出─《假仙》，將現代舞與傳統北管音樂結合，搭配《性別平等》的創作議題，將透過高跟鞋舞者—陳鈺翔以及鋼管舞者—高芝正帶來臺東藝穗節的壓軸演出，免費報名參加，報名詳見下方連結。

《假仙》演出活動由傳統表演形式「扮仙」作為演出脈絡而衍生出來，以《性別平等》作為創作的主題，希望透過兩位男舞者的身體中尋找與自己性向融合的過程的，除了凸顯當代議題外，也延續臺灣傳統文化，產生新的效應！

闖劇場成立於2019年，黃懷德由團長是近年來備受矚目的編舞家，同時也是前雲門2的特約駐團編舞者，透過觀察不同時期社會變化，融入多變的身體語言與創新思維，表達對臺灣的愛與期待。

黃懷德，備受矚目的編舞家，同時也是前雲門2的特約駐團編舞者。(圖／闖劇場提供)

臺東藝穗節自饒慶鈴縣長上任以來創辦，已邁入第三年，它是利用臺東山海美景優勢作為演出舞台，跳脫傳統劇場演出框架，以實驗性的演出節目在臺東各地進行，今年收件大豐收，採全國徵件的模式，於79件作品中，共選出15檔精彩演出，及3組藝術家進行駐村創作，將在城市與山海之間穿梭，用藝術重新體驗日常的美好。

詳情請洽臺東縣政府文化處、臺東藝穗節粉絲頁或臺東藝穗節官方網站或可參考下方連結。

2022臺東藝穗節

《假仙》闖劇場

2022年11月26-27日(六-日)下午19:30

臺東關山天后宮

(臺東縣政府 廣告)