Yuli未來可能會是在表演藝術界最紅的羊，原本住在蘭嶼的Yuli，透過現代科技遠離家鄉在台東各地四處探險、旅行，展開全新的生命體驗，寫下新的自傳。

「Hey Yuli!」是臺東藝穗節駐村藝術家蔡東翰創作的作品，透過與數位虛擬的羊Yuli相遇、相識，產生一連串的故事，利用即時投影、檔案文件、現場演奏、虛擬引擎等跨領域創作手法進行演出。

蔡東翰，臺南人，國立臺北藝術大學新媒體藝術學系，創作作品跨足表演藝術影像設計、錄像及影像裝置創作、虛實互動演出。現為臺東藝穗節駐村藝術家，透過數位媒材反身梳理千禧世代下的生命經驗。

身為台南人的蔡東翰，創作作品跨足表演藝術影像設計、錄像及影像裝置創作、虛實互動演出。(圖／蔡東翰提供)

除在新媒體藝術上頗有發展外，在劇場內亦積極與舞蹈、戲劇創作者或團隊進行跨界合作。2021年與舞蹈創作者李晉捷於世紀當代舞團共創作品《步驟記錄Step Record》，更獲臺中國家歌劇院第二屆LAB X青年創作工作室支持，發展續作《格式錯誤Format Error》研究肢體與新媒體影像的語彙。近年常與莎士比亞的妹妹們的劇團、驫舞劇場、高永婕製作、明日和合製作所、朱宗慶打擊樂團⋯⋯等團隊合作，擔任劇場影像編程、設計與製作。

科技羊Yuli在離開蘭嶼後會發生甚麼故事？(圖／蔡東翰提供)

臺東藝穗節自饒慶鈴縣長上任以來創辦，已邁入第三年，它是利用臺東山海美景優勢作為演出舞台，跳脫傳統劇場演出框架，以實驗性的演出節目在臺東各地進行，今年收件大豐收，採全國徵件的模式，於79件作品中，共選出15檔精彩演出，及3組藝術家進行駐村創作，將在城市與山海之間穿梭，用藝術重新體驗日常的美好。

演出場地除了臺東市區、山線、海線外，在南迴線也有精彩節目，因各檔節目演出類型不同，詳情請洽臺東縣政府文化處、臺東藝穗節粉絲頁或臺東藝穗節官方網站，如需購票可參考下方連結。

2022臺東藝穗節《Hey Yuli!》蔡東翰

2022年11月25-27日(五-日)下午19:30台東美術館 大文創教室

(臺東縣政府 廣告)