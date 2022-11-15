年底九合一選舉倒數不到20天，各縣市的市長候選人都正在摩拳擦掌準備中，其中「六都」更是萬眾矚目。對此，就有媒體對於六都縣市長預測人選進行了網路投票，而網友們在六都中分別看好國民黨蔣萬安、國民黨侯友宜、國民黨張善政、盧秀燕、國民黨謝龍介、民進黨陳其邁會當選，引發討論。

根據《TVBS新聞網》的報導指出，《TVBS新聞網》官方LINE帳號進行連續7天的趣味票選，有6385位網友共同投下自己想預測的人選，其中，在台北市長候選人中，國民黨蔣萬安的看好度最高為57%；其次為無黨籍的黃珊珊23％、民進黨陳時中17％，同時在台北市另外9位候選人中，台灣維新的蘇煥智看好度最高，為1.5％。

而新北市長候選人當中，國民黨的現任市長侯友宜的看好度為76%，民進黨林佳龍的看好度則為24％；桃園市長候選人以國民黨張善政63%最被看好，接著依序為民進黨鄭運鵬19％、民眾黨賴香伶14％、無黨籍鄭寶清5％；在台中市長候選人當中，國民黨現任市長盧秀燕的看好度為70%，其次為民進黨的蔡其昌27％，最後為無黨籍陳美妃3％；台南市則最終國民黨謝龍介以47％的看好度，贏過民進黨黃偉哲的45％，而另外的3位候選人則分別為，無黨籍林義豐4.8％、無黨籍許忠信2.6％、無黨籍吳炳輝1.1％；高雄市長候選人當中，民進黨現任市長陳其邁則有69％的高看好度，其次為國民黨柯志恩28％，後面則依序為無黨籍曾尹儷1.9％、無黨籍鄭宇翔1.2％。

最後該份報導也提到，在另外16個縣市中，網友看好當選的縣市長候選人分別為：基隆市民進黨蔡適應39％、宜蘭縣國民黨林姿妙38％、新竹縣國民黨楊文科53％、新竹市民眾黨高虹安42％、苗栗縣無黨籍鍾東錦46％、彰化縣民進黨黃秀芳39％、南投縣國民黨許淑華57％、雲林縣國民黨張麗善64％、嘉義縣民進黨翁章梁60％、嘉義市國民黨黃敏惠52％、屏東縣民進黨周春米70％、花蓮縣國民黨徐榛蔚57％、台東縣國民黨饒慶鈴62％、澎湖縣民進黨陳光復45％、金門縣龍黨朱紀瑋38％、連江縣國民黨曹爾元45％。