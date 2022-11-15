年底九合一選舉倒數不到20天，「台北市長」一戰更是萬眾矚目，民進黨上周末才傾全黨之力在凱道幫雙北候選人陳時中、林佳龍造勢。但《TPOC台灣議題研究中心》14日就指出，本月以來陳時中在全網頻道的網路好感度始終低迷，維持在很低的0.54左右，負面聲量遠大過正面聲量，「陳時中的選情恐怕已經大勢已去」，引發討論。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近1個月以來「陳時中在網路的聲量表現」，而結果顯示，在10月底颱風尼莎帶來雨彈襲擊台北後，陳時中穿皮鞋勘災的照片卻被做成與對手蔣萬安、黃珊珊穿雨鞋勘災的對比圖，加上後又被爆料座車在勘災期間闖紅燈，警察攔檢當下沒開秘錄器等爭議，網路負聲量比例從23％增加至34％，隨後又在11月初電視辯論會自稱「最想公布疫苗合約」挨批做作，又被藍營爆料與友人餐敘時當著人夫面攬人妻肩膀、拉手等，都成為他負面聲量的高峰。

TPOC指出，經過這幾次事件，已經讓陳時中苦心經營的形象大傷，即便綠營團結幫他正向宣傳，也難挽救他網路輿情評價不佳的頹勢。該報導也進一步分析發現，本月以來陳時中在全網頻道的網路好感度始終低迷，維持在0.54左右，負面聲量遠大過正面聲量，根據TPOC台灣議題研究中心2022九合一選舉14日的投票預測資料，目前蔣萬安的最新得票率預估數字高達37.84％，領先陳時中的33.71％，以及黃珊珊的27.78％，雖然陳時中與蔣萬安僅差距約4個百分點多，但對比起陳時中在7、8月的優勢，加上負面形象已經定型，陳時中的選情恐怕已經大勢已去。