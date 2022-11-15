針對13日晚間總統蔡英文化身助選員，出席民進黨台北市長候選人陳時中的感謝音樂會，國民黨立委鄭麗文14日在臉書質疑，蔡英文又在情緒勒索大賣芒果乾(亡國感)！呼籲月底票投阿中，就是向世界證明守護民主自由的決心？話說陳時中憑什麼代表民主，還是叫民眾投DPP才符合民主自由？不累嗎？芒果乾還有誰還要吃？今年怎麼不敢叫年輕人返鄉投票？鄭麗文大酸芒果乾滯銷中，直呼月底要下架民進黨，不讓他們再囂張。

「近期台灣社會安全網破了大洞！」鄭麗文指出，各地槍聲四起，甚至接連爆出駭人聽聞的求職詐騙囚禁案，蔡總統依然麻木不仁、默不吭聲，是因為沒人幫忙寫稿，所以在粉專表達關切都不會？這還是民選總統嗎？曾經承諾過的社會安全網確定跳票，所以乾脆撒手不管了？太粗暴了吧！

她還提到，況且高階警官、檢座還陸續遭爆料出入神祕招待所宴飲，大張旗鼓的司法改革又跳票！第一線執法官員風紀不振鬧了大笑話，人民還能信賴台灣的司法正義和公共安全嗎？

鄭麗文質疑，更別說DPP是終極政治騙子，對內總愛大聲嚷嚷「抗中保台」，但是在雙十國慶使用的無人機是中國貨、民進黨推崇的國產高端未完成的二期試驗委託給陸資公司！欺騙愛台派的感情，還好意思喊民主自由 騙票？確定不是守護党的民主自由？

她痛批，從沒聽過其他國家疫苗契約還要被封存30年、消失的3+11會議記錄和黑箱專家會議，族繁不及備載，一直口口聲聲喊民主的才是最沒民主，政黨輪替才是真正自由民主的價值，不能再讓民進黨繼續囂張下去，月底一定要下架DPP！