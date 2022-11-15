55歲台語歌后詹雅雯13日爆料這兩年她愛上一個男人，那人就是民進黨台北市長候選人陳時中，還說只要這個男人說出那3字，我就愛他愛得不得了，那3字就是「零確診」。對此，媒體人張禹宣列出網路判別狂熱腦粉的三種依據，包括排他性的崇拜、零和式的支持、同儕間的監控與施壓等，但他傻眼表示不需要這三種依據，列舉台灣「本土累計800萬人確診」，加上「累計死亡數1萬3,602人等數字」對照「零確診」就足以判定了。

「I TOLD YOU! 是不是早告訴你，鋼鐵中粉要來了。」張禹宣14日在臉書PO文提到，詹雅雯13日在陳時中音樂會上表示，這兩年她愛上了一個男人，只要這個男人說出那3字，我就愛他愛得不得了，那3字就是「零確診」。詹雅雯進一步挺陳時中說，今天不管別人怎麼抹黑，那是他人的事情，你自己要去承擔因果。「我相信阿中部長。」

張禹宣指出，網路上有提出如何判別「狂熱腦粉」的三種依據：1.「排他性的崇拜」，陳時中陣營(會說)：仇恨阿中的都是又宅又酸。2.「零和式的支持」，陳時中才沒「鹹豬手」是被抹黑，造假文件是KMT自導自演，堅定支持！3.「同儕間的監控與施壓」，瑟瑟群組／無良公關(號召)：大家丟石頭囉！

「但坦白說，我不需要這三種依據來判定是不是狂熱腦粉，光詹雅雯與陳時中的這張圖就夠了...」張禹宣列舉截至11/14的最新確診及死亡數字：台灣本土累計：8,013,870(人)／累計死亡：13,602(人)。