新北市永和區患有唐氏症的謝姓少年日前到某炸物攤購物，卻因忘了帶40元而被報警處理，引發軒然大波，不只炸物攤被逼到關店，謝母也遭網友輿論攻擊，唐氏症基金會董事長林正俠出面呼籲大眾別再關注對錯，而是進一步理解唐寶寶家庭面對的困境和難處，並給予「慢飛天使」多一點時間和耐心，別讓誤會成為雙方相互同理的障礙。

「唯一慶幸的是，透過此次事件，讓唐寶寶們的限制也能有機會出現在大眾的眼前。」林正俠表示，事件後續發展走向是當初所有人都預料不到的，但他認為誤會其實都源自於大眾對於唐氏症的不理解，如今終於有機會讓大家認識這些慢飛天使。

唐氏症基金會董事長林正俠呼籲大眾不要陷入二元對立，而應進一步理解唐寶寶家庭的困境與難處。（圖／趙世勳攝）

林正俠表示，事發當下，不論主角是不是唐寶寶，如果店家多些耐心，和緩等候唐寶寶聯絡家人來付錢，或是警方到場後先代為處理40元的費用，都不致讓事態一發不可收拾，而基金會之後也收到當事唐寶寶媽媽的求助訊息，媽媽哭著向協會表示自己的美容工作室被惡意竄改名稱，評論更湧進大量惡意評論，讓她不知如何處理，這都是因誤解而衍生出的。

「這次事件雖然有唐寶寶受到委屈，但往好處想，至少唐寶寶家庭所要面對的困境和難處，也有機會在主流媒體的版面上出現。」同樣身為唐寶寶家長的林正俠表示，由於大眾長期不瞭解，社會上不只有這樁歧視案件，他的女兒在麥當勞嬉戲時，就曾因會流口水而遭受側目，其他家長還交代自家孩子不能和她一起玩，「怕被我女兒傳染」。

林正俠也希望事件過後能讓弱勢族群真正與社會共榮，基金會努力讓唐寶寶走出社會，不是只縮在工作坊、家庭或是學校教育中，帶著唐寶寶們一起經歷日常、處理突發狀況，「唐寶寶也是社會裡的一分子，而這樣忘記帶錢的事情，以後只會越來越頻繁發生，更不會只發生唐寶寶身上，隨著台灣老年人口的提升，還會有失智症患者。」

林正俠說，唐寶寶和正常人一樣，一輩子都在學習，他們的身體會隨著年齡增長，但智力往往停留在7、8歲左右，因此學習能力和反應速度都無法和正常人相比，往往需要帶著他們重複百遍以上才能學會一件事，就算他們真的學會了，還得不斷叮嚀。

林正俠希望炸物事件落幕後，能真正讓唐寶寶等弱勢族群與社會共榮，而不是永遠退縮在工作坊和學校裡。（圖／趙世勳攝）

儘管因為疫情關係大家出門多會戴上口罩，或許可能因此導致唐寶寶們較難在第一時間被人認出。基金會老師說，唐寶寶的外貌還是和一般人有些不同，他們的眼距較寛、眼睛上斜、塌鼻、臉型圓且扁平，也常出現鬥雞眼，並不難辨識。

林正俠提到，多數群眾不曾和身心障礙者的成員接觸過，沒辦法真正同理。每一個唐寶寶的父母終究無法照顧唐寶寶一輩子，希望他們能真正獨立，卻又在過程中心驚膽跳，因為孩子的本質終究和一般孩子有別，但縱有再多得捨不得，還是得放手讓他們飛。

更多 CTWANT 報導