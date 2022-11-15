新北市永和區唐寶寶謝姓少年購買炸物案持續延燒，店家和謝母在輿論波及下兩敗俱傷，而店家在12日真摯道歉，謝母也全力相挺，喊話「快復業，我當你第一個客人」，全案終於有個完美結局。唐氏症基金會董事長林正俠也表示，唐寶寶遇到突如其來的變化，往往會因應變能力較差不知所措，希望社會大眾日後在遇到唐寶寶們時能多給他們一點時間，讓他們可以理解、應對。

林正俠的女兒「妙妙」是唐氏症患者，他關懷唐寶寶多年，能更同理唐寶寶家庭所會遇到的難處和困境，並為了女兒從愛出發，發展出早療、公共托育、小型作業坊、庇護工場等服務，替唐寶寶們建立起避風港，慢飛天使們也對他崇拜不已，每次見到他總爭相打招呼，並稱讚「董事長你今天好帥」，就可以看出林正俠的受歡迎程度。

林正俠擔任「唐爸爸」已經27年，對於教導唐寶寶與社會接軌的困難度更是了然於心，他光是教會妙妙搭捷運就花了至少半年的時間，即使妙妙「出師」多年，他至今還是得常到警局領人，因為只要稍有一個環節出錯，妙妙就無法正確地抵達目的地。

讓妙妙一個人搭接運難道他不擔心嗎？林正俠幾乎是下意識的回應，「怎麼可能不擔心！我先開車到目的地等她，再叫我老婆偷偷在下一站上車，看她怎麼搭捷運的，是怎麼和一般人應對。」

林正俠苦笑表示，「有一次我在目的地等她等了3個小時等不到人，後來接到警局通知去領人的時候才知道，她一個人坐到總站沒有下車，連列車都停進去倉庫了還沒下來，是後來清潔人員上車才發現怎麼有一個人坐在那裡，趕緊把她領下車，那次我嚇都嚇死了。」

基金會的老師們也進一步說明，唐氏症患者們因染色體比一般人多出一對，因而在智力與身體上皆低於旁人，唐寶寶們的身上多半都會有不同的慢性病，相較於一般身心障礙者退化得更快，然而儘管年齡漸長，但他們的智力最多就是停在國小一、二年級的程度，不會再成長。

明倫小作坊的老師表示，唐寶寶的應變能力很差，光是教會他們日常活動至少就要花費半年時間，還需不斷提醒。（圖／趙世勳攝）

明倫小作坊上午主要以生產手工皂為主，但僅僅是切皂這種再簡單不過的小事，就算每天訓練也要花至少半年時間才讓他們漸漸上手，可想而知在面對突發事件時，他們根本沒有能力處理。小作坊老師說「他們應變能力很差，日常教學到現在還是要每天提醒，何況是突發事件，加上他們心智上只是小孩子，很怕被罵，在遇到責罵的當下通常會傻在原地，或是躲起來哭泣。」

林正俠強調，基金會能做的是一起和唐寶寶們參與社會，在他們適應社會的同時，也讓社會適應他們，期盼社會大眾在應對這群慢飛天使時，能多點認識、多點耐心，也多點同理，真心包容屬於這個社會上的每一分子。

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