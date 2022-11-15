演員高雋雅、林禹熱戀穩交中，兩位星二代分別是「偶像劇教母」柴智屏的女兒以及林瑞陽長子，時報周刊CTWANT十月二十六日晚間在台北市松山文創園區直擊小倆口甜蜜約會，兩人全程牽緊緊，就連如廁完都秒牽起手，林禹不只對女友體貼溫柔，就連眼尖發現本刊攝影後也直接上前表示：「可以直接來問，不用躲著拍。」態度相當大方自然。

小倆口的服裝低調做了色系搭配，一路上也隨時手勾手、手牽手，沒有一刻放開。（圖／本刊攝影組）

十月二十六日晚間近七點，本刊發現林禹與高雋雅情侶檔現身松山文創園區，高挑的林禹穿著黑色上衣，貼身的剪裁顯露出他精實的好身材，一旁邊高雋雅也穿著黑色平口上衣搭配褐色飛行外套，低調地搭配情侶裝。

就算是要如廁，這對小情侶也是先講幾句話才短暫分開一下。（圖／本刊攝影組）

兩人先買了杯茶飲，接著到影廳前等候進場，等待的時間小倆口有說有笑，聊得開心時，林禹親暱的拍著女友的肩，不久後，林禹手輕輕搭著高雋雅的背進場觀影。接近九點電影散場，兩人走出影廳各自去洗手間報到，然而女生廁所爆滿，高雋雅只好放棄，站在男廁外等男友。

發現本刊鏡頭，林禹為了保護女友，讓高雋雅在一旁等著，獨自上前交談。（圖／本刊攝影組）

高雋雅看到男友走出廁所後，立刻勾著對方的手，兩人走往商場另一邊，原來是去尋找另一側的洗手間，這時輪到林禹靜靜地等候女友，高雋雅走出廁所後，一樣馬上與男友十指緊扣黏緊緊，就在此時林禹忽然發現本刊鏡頭，只見他短暫思索，讓女友留在原地，隻身上前向記者詢問。

林禹（右）和高雋雅（左）因拍攝《戀愛是科學》而爆出愛火。（圖／本刊攝影組）

在得知是記者身分後，林禹看來輕鬆不少，接著大方地表示，第一時間雖然有被鏡頭嚇到，但仍親切地說：「以後有遇到的話，可以直接來問，不用躲著拍。」言談舉止斯文有禮，處處維護女友，手也一路牽緊緊，讓人看了也好想戀愛啊！

高雋雅（右）是「偶像劇教母」柴智屏（中）的女兒，與林禹的交往很公開也讓柴智屏很放心。（圖／取自柴智屏臉書）

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