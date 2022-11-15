石油輸出國家組織（OPEC）再度調降今明兩年全球石油需求成長預估，指稱包括高通膨與高利率等經濟挑戰升高，使得石油需求將不如預期。然而這已是該組織自4月來第五度下修石油需求成長估值。

OPEC發布月報表示，全球經濟已在第四季進入明顯不確定性的階段。下行風險包括高通膨、央行緊縮貨幣政策、許多國家主權債務攀高、就業市場緊縮與供應鏈持續受阻等。

目前它預測今年全球石油需求將日增255萬桶，比上次預估下調10萬桶。明年需求料將日增224萬桶，同樣也比前估減少10萬桶。