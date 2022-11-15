半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠客戶需求暢旺、高階產品貢獻增加，2022年第三季營運在業內外皆美大躍進，稅後淨利衝上3.68億元新高、每股盈餘（EPS）達10.79元。累計前三季稅後淨利倍增至6.96億元、每股盈餘達20.43元，已提前改寫年度新高。

穎崴10月自結合併營收5.66億元，雖因中國大陸十一長假影響而月減9.33％、仍年增達71.86％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收39.79億元、年增達75.12％，續創年度新高，動能持續暢旺。法人看好穎崴第四季營運持穩高檔，全年挑戰賺3股本。

穎崴第三季合併營收再創15.55億元新高，季增達47.09％、年增達1.06倍，營業利益同創4.36億元新高，季增達73.06％、年增達1.95倍，使毛利率、營益率「雙升」至46.99％、28.05％，雙創僅次於去年第四季的歷史次高。

在營收規模及本業獲利創高，配合匯兌收益增加帶動業外收益達0.32億元，季增達近6.43倍、年增達11.37倍挹注下，穎崴第三季稅後淨利3.68億元，季增達76.96％、年增達2.06倍，每股盈餘10.79元，雙創歷史新高。

觀察穎崴第三季主要產品營收，接觸治具（Test Socket）8.95億元，季增達32.99％、年增達79.34％，探針卡4.22億元，季增達1.52倍、年增達4.78倍。接觸元件1.53億元，季增8.79％、年增24.79％，其他0.83億元，季增11.29％、年增達41.74％。

累計穎崴前三季合併營收34.13億元、年增達75.67％，營業利益8.18億元、年增達近1.61倍，配合業外由虧轉盈，使稅後淨利6.96億元、年增達近1.78倍，每股盈餘20.43元，全數提前改寫年度新高。毛利率43.63％、營益率24％，亦為僅次於2019年的同期次高。

其中，前三季測試治具營收20.75億元、年增達64.02％，探針卡6.79億元、年增達近3.73倍。接觸元件4.35億元、年增11.08％，其他2.22億元、年增達57.01％。整體需求暢旺，未受半導體產業庫存調整影響。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，雖然市場狀況趨守、半導體各應用需求明顯分化，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求仍持續，產能和技術要求均不斷精進，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。

同時，穎崴產品以高頻高速的高階產品測試為主，應用則以高速運算（HPC）占逾5成最高。隨著客戶的先進製程比重提升，可望帶動公司毛利較高的高階產品營收貢獻持續提升，有助產品組合優化、提升整體毛利率表現。

為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計明年首季完工、預計第二季可望陸續投產。穎崴預期待新廠完成投產後，探針自製率可自目前的25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率表現。