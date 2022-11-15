鴻海與印尼Indika能源（Indika Energy）合資設立的Foxconn Indika Motor（FIM）公司，14日宣布透過印尼投資部（BKPM）捐贈5輛電動巴士，協助於印尼舉行的G20和B20系列峰會活動接駁，展現支持印尼發展電動車及淨零排放應用生態系的決心。

鴻海透過關係企業Foxteq Singapore，與Indika能源子公司Mitra Motor Group（MMG）成立合資公司FIM，由Indika能源持股60％、鴻海持股40％，採取營運本地化（BOL）模式布局，以商用電動車及電池製造為主要業務、並提供管理諮詢服務。

FIM此次捐贈的客製化MODEL T電動巴士長11.94公尺、寬2.5公尺、高3.27公尺，採用容量299.5kwh的磷酸鐵鋰電池，總搭載量為45人，外觀為峰會主題塗裝。活動期間負責將搭機抵達伍拉賴國際機場的賓客，自停機坪接駁至入境大廳。

印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）致詞時讚揚鴻海和Indika能源在印尼投資電池、電動車及配套產業的承諾，認為此合作模式為外資及在地企業技術移轉及提高印尼競爭力的典範，將全力支持鴻海投資，以符合官方綠色轉型願景，盼能成為世界級的電動車生產國。

Indika能源總裁阿爾薩德（Arsjad Rasjid）表示，印尼電動車發展擁有龐大的減排潛力。很高興能與鴻海共同支援在印尼舉辦的B20、G20峰會，並促進印尼的綠色交通，作為全面發展印尼電動車生態系統的開始，目標實現更可持續發展的未來。

鴻海董事長劉揚偉指出，今天的活動是為了慶祝鴻海與合作夥伴Indika能源及印尼政府的友誼，顯示我們致力支持實現更清潔、更環保、更智慧的「黃金印尼2045」目標，共同減少排放和增加電氣化。