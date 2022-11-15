女星峮峮（吳函峮）是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，甜美臉蛋有著傲人火辣身材，加上應援影片紅到日本，居高不下的人氣，躍升成為啦啦隊女神，經常透過社群網站分享日常的她，近日公開8年前穿著睡衣的素顏照，引發網友熱議。

女星大元14日迎來33歲生日，峮峮也在instagram限動祝她生日快樂，附上的照片則是8年前為大元舉辦慶生趴的照片，只見她寫下：「8年前！我、元都還是長髮」，更搞笑表示：「為什麼生日要辦睡衣趴」，照片中只見壽星大元IG帶著黑框眼鏡，拿著蛋糕對著鏡頭擺出甜美微笑，峮峮則是頂著厚重妹妹頭，雖然素顏模樣出席聚會，但氣色看起來相當好，與現在幾乎沒有太大差異，凍齡模樣令人稱羨不已。

峮峮曬出8年前為大元舉辦慶生趴的照片，與現在相比沒有太大差異。(qun_04 IG)

近日有網友挖出峮峮11年前演出梁靜茹《一家一》MV的畫面，只見當時她頂著棕色長髮的清純模樣引起熱議，對於˙過往MV被挖出讓她感到驚訝，接著表示小時候很不會化妝，不知道大家怎麼會發現那個MV，直呼網友真的很厲害。