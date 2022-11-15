邁阿密馬林魚再度跨出打破性別藩籬的一步，他們宣布卡洛琳歐康納（Caroline O'Connor）就任新的球團總裁。馬林魚成為北美四大職業聯盟首支擁有女性總裁與女性總管的球隊，他們2020年11月雇用首位女性總管伍佩琴（Kim Ng）。至於大聯盟首位女性總裁是水手隊葛里格斯（Catie Griggs）。

馬林魚老闆施曼（Bruce Sherman）聲明：「我們很幸運擁有卡洛琳這樣的商業人才來帶領我們的日常事務，她追求成功的熱情是無與倫比的，她將持續引導馬林魚邁向更大的成功同時強化球隊知名度。」

歐康納的職稱是「商業營運總裁」，這與一般常見的「棒球營運總裁」有些不同，例如水手隊女性總裁葛里格斯也是商業部總裁，水手的棒球部總裁是狄波托（Jerry Dipoto）。

馬林魚過去10年有9次是國聯票房墊底的球隊（除了2020年疫情不開放觀眾），因此當務之急是擴大市場。歐康納2017年加入馬林魚，吉特（Derek Jeter）離開之後她的地位更加提升，她今後的職責包括票房、合作夥伴、行銷、人力資源、多元化、平權、財務、法律、通訊、科技、硬體設施等等。目前馬林魚沒有棒球部總裁，前任棒球部總裁麥克希爾（Michael Hill）是首位美籍古巴裔棒球總裁，現已轉去大聯盟高層任職。