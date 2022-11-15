資深媒體人王淺秋。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

九合一選舉進入倒數，近期多家民調機構也趕在16日前發布封關民調。而根據《三立新聞》與《自由時報》所公布的台北市長大選民調，民進黨候選人陳時中皆領先，這讓前高雄市新聞局長、資深媒體人王淺秋狠酸，這兩份民調就像在法院串供的感覺！

根據《三立新聞》昨（14）日公布的台北市長民調顯示，陳時中的支持度第一，為32%，國民黨候選人蔣萬安與無黨籍候選人黃珊珊的民調則分別為29.5%、17.6；而《自由時報》同日公布的民調結果為：陳時中34.8%、蔣萬安28.71%，黃珊珊23.45%；不過，同天公布的《中廣》與蓋洛普民調結果為：蔣萬安34.25%、陳時中22.79%、黃珊珊15.60%，先前多數民調也都顯示蔣萬安第一。

對此，王淺秋昨在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》直言，《自由》與《三立》的這兩份民調太像了，其中陳時中的支持度都是第一，且與蔣萬安的差距拉得很大，但在看好度方面卻又都是蔣最高（自由：37.79%；三立：38.8%）。王直言，「看好度比支持度高」是很矛盾的，但兩份民調在這點上卻一致，所以才說很像法院在串證。

王淺秋接著分析，《中廣》與蓋洛普民調當天同時公布，蔣萬安的支持度領先陳時中很多，但其中有22.9%的人未決定，這在台北市是很正常、應該的。但若陳時中一再失分，支持度衝高，卻又不被看好會當選，王狠酸，這是「一個非常奇妙的民調串證結果」。