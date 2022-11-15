九合一選舉進入倒數，最新新竹市長民調顯示，民眾黨新竹市長候選人高虹安支持度為33％、民進黨新竹市長候選人沈慧虹28%、國民黨新竹市長候選人林耕仁則以19％落後。對此，有評論提到，當初年輕人因林智堅陷論文抄襲風波而厭惡民進黨，如今林智堅論文抄襲沒有平反，但年輕人選民回到支持沈慧虹身上，「蠻弔詭的」。

《TVBS》14日公布的最新民調結果顯示，高虹安以支持度33%領先；沈慧虹、林耕仁則以28%、19%落後。民調交叉分析發現，20-29歲年輕選民對高虹安的支持度由50%下滑兩成以上，至27%，而支持沈慧虹則由25%增加至38%，由落後轉為領先高虹安。

對此，港媒《中評社》15日評論指出，高虹安主要支持者為年輕人，他們厭煩藍綠惡鬥，盼形象清新人選出來從政，未料，高虹安近日卻爆發助理費用事件。該評論也提到，當初前新竹市長林智堅陷入論文抄襲風波，使年輕人失望，如今此事沒平反，但獲得林智堅高度支持的沈慧虹，年輕人支持度卻增加，「其實也蠻弔詭的」。

該評論認為，若高虹安民調支持度有持續往下掉的趨勢，加上民調封關後，政治變數會增加，高要再拉大差距恐很難，這也是民進黨無論如何，都要把高虹安打趴的目的。