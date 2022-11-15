位在荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol Airport），是歐洲流量排第3的樞紐機場，僅次於倫敦希斯洛機場及巴黎戴高樂機場。如今傳出因環保考量，將大幅縮減起降航班；以史基浦為基地的荷蘭皇家航空首當其衝，可能被迫關閉30個航點，包括台灣桃園國際機場。

「飛機太多了」，荷蘭國會因考量降噪、減碳，有意控管史基浦機場航班數。荷蘭交通部今年7月發表聲明，指史基浦機場將自2023年底起，實施每年航班數不超過44萬，這數字要比2019年減少12%。該國官員坦承，機場受疫情影響人員短缺，航空業也不能再以追求成長為目標，必須在發展與環保間取得平衡。

營運超過百年歷史的荷蘭皇家航空（KLM），因以史基浦機場為主要基地，所受衝擊最大。傳出有可能關閉30個航點，其中就包括台灣。根據《ETtoday》報導，若荷航減班或停飛，基於平等原則，台灣兩大國籍航空華航、長榮，也勢必得減班。