促進期貨市場之健全與發展，期交所每年均會舉辦「期貨商負責人座談會」，111年度期貨商負責人座談會分別於臺北及高雄舉辦，其中臺北場於11月14日假圓山大飯店舉行，由期交所董事長吳自心親自主持。吳自心表示，今年受到新冠疫情持續未歇及全球政經情勢變動不安的影響，國內外金融市場持續動盪，期貨市場因為商品特性，可提供交易人便利的避險管道，今年以來迄10月底止，國內股市成交值減少約三成，期貨市場雖也較去年同期微幅減少，但累計交易量仍突破3億口，達3.19億餘口，其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量仍呈現成長態勢。

為求期貨市場健全發展，期交所秉持與主管機關及業界先進保持緊密合作的原則，持續推動新商品及各項制度革新。新商品方面，今年6月27日推出半導體30期貨及航運期貨、11月9日推出臺指選擇權、小型臺指期貨雙周到期契約商品；結算制度方面，7月25日開辦店頭衍生性商品集中結算業務，實現金融服務在地化，藉以吸引外資參與我國市場；交易制度方面，除考量夜盤避險需求，於6月27日將ETF期貨納入夜盤交易商品外，並於同日將動態價格穩定措施擴大適用至電子及金融選擇權，11月7日再及於ETF選擇權。

此外，永續發展(ESG)議題重要性日趨升高，期交所在主管機關指導下，今年積極進行期貨業ESG基礎建設工作，包括：偕同證券期貨周邊單位共同推動「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，修訂期貨商公司治理實務守則及期貨商內部控制制度標準規範，以政策引導期貨商導入ESG治理；與證交所、集保結算所共同推動「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」，提供期貨商申報ESG平臺等。期望期貨業者支持主管機關政策並配合期交所推動的ESG相關事務，共同為臺灣永續發展盡一份心力。

期交所表示，國際金融市場瞬息萬變，交易人需要多元化避險交易管道，針對期貨業者提出的寶貴建議，期交所將積極研議並努力落實，並於金管會資本市場藍圖綱領下，秉持創新．韌性．永續發展目標，持續研議推動各項新商品及有利市場的制度，擴大市場參與，促進國際合作，與期貨業者共創穩健、健全的期貨市場。