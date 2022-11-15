九合一大選即將在26日登場，近日網路上瘋傳要戴「一次性外科手套」投票，預防感染新冠肺炎，對此，醫師姜冠宇認為不需要，因為脫手套不俐落也會污染手，一樣有感染風險，「這個不知道是哪邊傳來的」，提醒投完票馬上用乾洗手就好。

北市聯合醫院中興院區一般內科醫師姜冠宇日前在臉書貼出一張Line截圖，是網路上流傳要大家26日投票時記得戴「一次性外科手術手套」，因為蓋票的筆不是普通的髒，一堆人摸，並在投完票後馬上脫掉丟棄，不要一直戴在手上，若能隨身攜帶酒精更好。

Line上近日瘋傳要戴一次性外科手套投票，對此醫師表示不需要。(翻攝自姜冠宇臉書)

姜冠宇表示，「這個（指Line上流傳的提醒）不知道是哪邊傳來的」，事實上大家需要記得的是，離開投票處「立刻洗手」，並解釋一般人不需要戴手套，因為脫手套不俐落也會污染手，一樣有感染風險，有太多人都是脫掉過程又染汙的，那就寧可不要戴。

姜冠宇表示，可能需要戴手套的應該是核對戶籍的選務人員，因為工作量大導致乾洗手的間隙不夠。至於投票蓋的筆章，當然會累積前面的人的觸摸，所以投完票後，記得馬上用乾洗手。姜冠宇同時也提醒，有一件事比清潔手部更重要，就是整個投票過程都要戴好口罩，因為預期是會有不少有症狀但不願意放棄投票權的人。