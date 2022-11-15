小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股春節休市12天，面對史上最長休市及交易天數不到240天，證券市場人士表示，依往年來看，台股只要遇到3～5天以上連假，多有節前賣壓，更不用說農曆年前封關10天以上，「要提防農曆年前投資人不願抱股過年」，賣壓大出籠；交易天數減少，成交值減少，首當其衝的是證券商交易手續費。

【1】台股元月17日虎年封關 30日兔年開紅盤

證交所最新公告，中華民國112年農曆年前將於1月17日封關，一直到1月30日才開紅盤，等於是從1月18日一路休市到1月29日，共休市12天，創下史上最長紀錄，同時，全年交易天數也降到238天，創歷史新低。

【2】多頭總司令：台股這波是有基之彈

台股14日續漲167.34點，收在14,174.9點。被市場喻為「多頭總司令」的國泰投信董事長張錫14日指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，此波從10月25日低點以來，迄今不到一個月強彈逾千點，主要是市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈。

【3】前十大IC設計 Q3業績慘摔

台灣IC設計廠第三季財報全數出爐，由於受到消費性需求大幅衰退影響，每家IC設計廠業績幾乎全數繳出季減水準，使過去的傳統旺季變成景氣寒冬的開始，當中衰退幅度最大的莫屬於驅動IC族群，除了營收普遍季減雙位數水準之外，毛利率更出現超過季減4個百分點的明顯衰退。

【4】Fed大老鷹稱升息未完 美元跌勢煞車

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）指投資人對美國10月消費者物價指數（CPI）漲幅意外降溫反應過度，抗通膨仍有長路要走，美元指數14日止跌回穩，對日圓重新站上140日圓大關。

【5】羅氏阿茲海默症候選藥失利

瑞士藥廠羅氏（Roche）14日表示其研發治療阿茲海默症的候選藥gantenerumab，未能在兩階段臨床測試中展示出明顯減緩失智過程，讓對手美國百健（Biogen）和日本衛材（Eisai）共同合作藥物明顯處領先地位。羅氏收盤大跌逾4.5％，創七周新低；百健股價在美股大漲3.32%299.06美元。