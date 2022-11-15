南韓YG娛樂前任代表梁鉉錫，2019年因涉嫌性招待、非法賭博、包庇旗下藝人吸毒，還恐嚇女練習生韓瑞希等一連串醜聞，讓他從公司代表淪落為過街老鼠。而案件審理至今終於在14日有了最新進度，但沒想到他竟被檢察官判定「毫無悔意」，未來將有可能遭到重罰。

根據南韓媒體的報導，本月14日首爾中央地方法院，再度對梁鉉錫一案展開審理，而檢察官也再度提到，梁鉉錫曾在當天晚間找來曾是旗下女團練習生的韓瑞希，威脅她「殺死妳一人不需要費力」還在對方產生恐懼下慫恿她翻供，製造偽證，讓檢察官忍不住怒斥梁鉉錫的犯案手法極度惡劣，而且在犯下罪刑後至法院審理期間毫無悔意，完全不認罪，因此檢察官向法院求處重刑3年，審理結果也將在下個月出爐。

據了解，2016年練習生韓瑞希因與「BIGBANG」的T.O.P.吸食大麻被逮，在調查的過程中供出另一位男團「iKON」前成員B.I也有購買並吸食大麻與致幻劑LSD，而使梁鉉錫顏面受損，冠上包庇藝人吸毒的罪嫌，他也為此將韓瑞希叫到YG公司大樓問話，但在對話過程中，梁鉉錫不斷威脅韓瑞希，要求她翻供，希望能藉此脫罪。對此，梁鉉錫則承認自己私下確實有跟韓瑞希見面，但他堅稱對話內容僅是「開導、安慰、鼓勵」並沒有威脅女方，甚至強調「出於擔心的立場才會說出那樣的話」，因此被認定毫無悔意。

而犯下《毒品管理法》的B.I與韓瑞希，前者最終被判處有期徒刑3年、緩刑4年；韓瑞希則是被判處有期徒刑3年、緩刑4年，但她在緩刑期間又被抓到吸食安非他命，判刑因此又增加了1年半，不過目前她已提出上訴，案子仍在審理中。

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