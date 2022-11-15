受到費城半導體指數下跌拖累，台積電ADR周二受下跌1.4%收在72.8美元，不過盤後股價最高大漲近6%，主因在於股神巴菲特所屬的波克夏公司揭露，上季首度買進41億美元（折合約1280億台幣）的台積電ADR，這是波克夏對科技領域罕見的一次重大投資。

綜合外媒報導，波克夏14日盤後向美國證券交易委員會提交的季度報告顯示，第三季(7-9月)期間首度買進約6010萬單位台積電ADR，價值至少41.2億美元，占流通在外1.2%股份。

波克夏第3季總共買進三檔新股票，除了台積電外ADR，還買傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group）與建材製造商路易斯安那太平洋公司（Louisiana-pacific corp），同時繼續加碼石油股、減碼金融股。

波克夏海瑟威上一季大買台積電ADR股票，專家分析，巴菲特或許認為全球離不開台積電生產的產品，因此進場買進。台積電ADR今年迄今下跌39.49%。