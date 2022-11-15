此次珠海航展還看出中國大陸試圖追趕美國F-22戰機技術的雄心，在中國航空發動機集團公司 （AECC）的展區，展示了兩台裝有推力向量控制噴嘴 （2D thrust vector control engines,2D TVC）的渦扇發動機縮尺寸模型。

F-22引擎噴嘴的開合。(圖/美國空軍)

目前實用化的推力向量噴嘴有2種系統，一種是圓型截面的3維噴嘴，比如俄羅斯的Su-30、Su-35、Su-57就有安裝，另外中國大陸也已掌握，並應用在部分的殲10C；美國F-35B垂直起降型戰機，噴嘴可以垂直90度向下，也算是更高等級的3維噴嘴。

China latest fighter engine is here! WS10TVC Thrust Vector Control turbofan engine official unveil

另一種方型截面的2維噴嘴，它對飛機俯仰的控制效率更佳，更重要、也是3維噴嘴不具備的效果在於，它能夠更有效的遮蔽紅外線熱源。目前僅有美國F-22戰機採用，這也是F-22的匿蹤效果仍然獨步全球的主因。

大陸殲10C可能已安裝3維向量噴嘴，已展示不俗的機動力。未來可能再換成2維向量噴嘴，飛行機動會更上一層。(圖/新華社)

據報導，大陸工程師一直在研究這項技術，以縮小殲-20與F-22匿蹤效果的差距。在珠海航展期間，在自產發動機展示區，有5種渦扇10的衍伸型，其中有一個 1/2 比例的發動機模型，其尾部裝有一個二維 (2D) TVC 噴嘴。

該發動機上的推力矢量系統由四個楔形結構組成，連接到發動機尾部看似矩形的部分。頂部和底部水平楔形襟翼顯示為在執行器的幫助下沿俯仰軸移動。這將導致推出的噴射氣體的雙向流動。

左側和右側的垂直楔形結構顯示為固定的。詹式防衛評估說，矢量推力將有助於控制飛機的姿態，在這種情況下，就是俯仰。