此次珠海航展還看出中國大陸試圖追趕美國F-22戰機技術的雄心，在中國航空發動機集團公司 （AECC）的展區，展示了兩台裝有推力向量控制噴嘴 （2D thrust vector control engines,2D TVC）的渦扇發動機縮尺寸模型。
目前實用化的推力向量噴嘴有2種系統，一種是圓型截面的3維噴嘴，比如俄羅斯的Su-30、Su-35、Su-57就有安裝，另外中國大陸也已掌握，並應用在部分的殲10C；美國F-35B垂直起降型戰機，噴嘴可以垂直90度向下，也算是更高等級的3維噴嘴。
另一種方型截面的2維噴嘴，它對飛機俯仰的控制效率更佳，更重要、也是3維噴嘴不具備的效果在於，它能夠更有效的遮蔽紅外線熱源。目前僅有美國F-22戰機採用，這也是F-22的匿蹤效果仍然獨步全球的主因。
據報導，大陸工程師一直在研究這項技術，以縮小殲-20與F-22匿蹤效果的差距。在珠海航展期間，在自產發動機展示區，有5種渦扇10的衍伸型，其中有一個 1/2 比例的發動機模型，其尾部裝有一個二維 (2D) TVC 噴嘴。
該發動機上的推力矢量系統由四個楔形結構組成，連接到發動機尾部看似矩形的部分。頂部和底部水平楔形襟翼顯示為在執行器的幫助下沿俯仰軸移動。這將導致推出的噴射氣體的雙向流動。
左側和右側的垂直楔形結構顯示為固定的。詹式防衛評估說，矢量推力將有助於控制飛機的姿態，在這種情況下，就是俯仰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。