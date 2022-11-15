高雄一名男子3年前聯合泰籍女友小芳（化名）策畫仙人跳，他先讓小芳答應B男性交易邀約，趁B男洗澡時，與另名友人闖入威嚇取財，發現B男想趁機撥電話時，還拿鋁棒狂歐至重傷，法官認為他有柔道2段證書，友人是健身教練，以強押弱勢心態恐嚇取財，已涉強盜罪，一審判緩刑2年，二審改重判4年徒刑。

判決書指出，A男身高183公分，有柔道2段證書，他因與小芳有親密關係，將在高雄承租的2間房間其中一間給小芳使用，另一間自住，3年前小芳接獲B男的性交易邀約後，A男知悉後決定趁機仙人跳，他先等到B男在房間浴室洗澡時，夥同另名身高178公分、擔任健身教練的C男手持鋁棒進入房間內威脅。

B男被眾人要求走出浴室，再被喝令須對小芳不禮貌之事提出賠償，B男先是傻眼問說「是不是認錯人」遭眾人忽視，過程中他試圖用新買的手機撥號求救，遭另外2男發現後暴怒持球棒毆打他，導致他頭部外傷、眼窩骨折、顏面外傷、右掌骨骨折及急性腎衰竭等，警方事後到場，A男當即自首。

高雄地院依恐嚇取財罪，判處A男徒刑6月，審酌事後已賠錢爭取和解，獲對方原諒，宣告緩刑2年，須參加100小時義務勞務，並應接受法治教育2場次，由於C男身分未曝光，也未到案，檢方不服上訴後，二審合議庭法官依據各方證詞，認定A男構成強盜罪，從重改判4年，可上訴。