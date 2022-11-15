被譽為「香山第一美人」、「電眼美女」的港星關之琳，曾出演武打經典《黃飛鴻》系列電影，儘管已息影多年，但一舉一動仍受到關注，日前社交名媛邱李茂琪邀她出席生日宴會，並放上IG帳戶紀念與關之琳的聚會，一身貴氣打扮以及超凍齡的60歲外貌，令網友看得讚嘆不已。

名媛邱李茂琪是奢華眼鏡品牌的老闆娘，交友十分廣闊，關之琳也和她私交甚好，日前關之琳出席對方生日宴會，一襲黑色拼接緊身超短皮裙的打扮，纖纖玉手配戴奢華銀色珠寶，低調卻自然散發一股雍容華貴感，凍齡外貌令人看得頗為驚豔，而關之琳親蜜摟住邱李茂琪的俯抱姿勢也凸顯出堅挺的翹臀和一身火辣曲線，歲月似乎從不在她身上留下痕跡。

其實關之琳今年已有60歲，近來就連在街頭被網友野生捕獲狀態，美貌仍常被拿來討論，原來她出身滿清貴族之一的瓜爾佳氏後裔，該族最大特點，就是專出傾國傾城的美人，她也遺傳到演員爸媽關山、張冰茜的優良基因，不只從小美到大，也憑出道時的一雙水汪汪電眼和獨特氣質走紅，甚至被譽為「香山第一美人」，至今仍是演藝圈的傳奇美女之一。

關之琳就連在街頭被網友捕獲狀態仍超美。(圖/微博)

針對這張關之琳的最新照片，網友也猛誇道：「天啊美人的花期還很長！！」、「很離譜狀態超讚，也太美了吧～～」、「一代人的回憶，難以超越的經典，每一次出現都美炸了」