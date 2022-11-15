因張善政最高，其他3位候選人配合畫面都有墊腳台，張一度開玩笑說自己也要，讓鄭寶清笑言：「我們都是配合你！」。(蔡依珍攝)

桃園市長公辦電視政見發表會今登場，依照抽籤發言順序分別是鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶、張善政，每位候選人將有政見申論、2位專家學者分別發問及結論等4階段，每次6分鐘，總計每人有24分鐘暢所欲言。

張善政一度開玩笑說自己也要墊腳台。(蔡依珍攝)

因張善政最高，其他3位候選人配合畫面都有墊腳台，張一度開玩笑說自己也要，讓鄭寶清笑言：「我們都是配合你！」消彌不少煙硝味。

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會於11月15日早上9點在桃園市選委會舉辦，選委會指出，因受理登記時就有調查意願，有超過2／3候選人願意辯論，因此會採辯論方式舉辦，但是由中選會規定模式執行，介於傳統政見發表跟一般辯論中間。

選委會進一步解釋，當天8點半報到抽順序籤，屆時會有4個講台提供給4位市長候選人，每人先政見申論6分鐘，接著第一位專家學者提問，每人回答6分鐘，再由第二位專家學者提問，同樣每人6分鐘，最後有6分鐘總結，沒有交叉詰問，預估約2小時會結束，選委會也將聘請桃園地區大學的公行或政治系，具社會公信力的教授或系主任來擔任提問的專家學者。

政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開，讓民眾回看。