三視多媒體網路股份有限公司《車頂上的玄天上帝》。（圖／台中市政府提供）

台中市影視發展基金會公布今年度「台中拍」獎勵電影事業獲選作品，由一種態度電影股份有限公司製作《周處除三害》，以及三視多媒體網路股份有限公司製作《車頂上的玄天上帝》，獲得此屆評審委員一致好評，各給予新台幣250萬元獎勵金。台中市政府新聞局期許「台中拍出品」，能成為電影品質及票房保證的最佳代名詞。

新聞局指出，「台中拍」自2018年起開辦以來，歷屆投資獎勵作品，無論在得獎或票房上均有亮眼成績，身兼基金會董事長的台中市長盧秀燕及市府團隊積極推動影視產業發展，持續以「影視友善之都」為政策目標。藉由獎勵金挹注，鼓勵具市場潛力的國內優秀電影製作案，藉以扶植擴大台灣電影製作規模。

新聞局表示，今年度徵件作品，含一般組及動畫組共計18件，顯示國內影視業界豐沛的創作能量，不乏製作成熟及票房市場看好的作品，使得在初、複審會議過程中，評審委員們陷入天人交戰，不斷來回討論及投票，最終在獲得一致決議下，由一般組《周處除三害》與《車頂上的玄天上帝》勝出。

台中市影視發展基金會說，獲111年「台中拍」劇情長片獎勵的《周處除三害》及《車頂上的玄天上帝》，均已完成拍攝並進入後製階段，兩部作品均選擇台中做為重要場景的拍攝地、呈現台中市多元文化面貌，可望在上映後達到行銷宣傳台中的效果。《車頂上的玄天上帝》更先聲奪人入選今年威尼斯影展創投市場展，成為全球獲選的 27 部長片之一，搶先在國際曝光打響知名度，也格外令人期待上映日期。

｢台中拍｣自2018年起公開徵件，首屆獎勵作品為《返校》，不僅全台票房大賣新台幣2.6億元，居當年度國片票房冠軍，更獲得金馬獎五項大獎肯定；2019年獲選動畫組作品《廢棄之城》，除榮獲第57屆金馬獎最佳動畫長片獎、第23屆台北電影節傑出技術獎，國際上亦得到芝加哥國際兒童電影節最佳動畫首獎。

2019年一般組作品《一家子兒咕咕叫》不僅獲選2022年台北金馬獎電影節的開幕影片，更入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角（2位）、最佳新演員等13項大獎，表現相當亮眼。

新聞局強調，台中市推動影視產業發展，期許透過影視作品行銷台中，只要作品符合申請要件「於台中市拍攝」、「劇情內容與台中市具關連性」或「對行銷台中市具正面助益」等，都歡迎於每年「台中拍」獎勵電影事業徵件期間投件。

台中市近年持續提升影視拍攝能量，除了「台中拍」，另有台中市政府新聞局辦理的拍片取景、拍片住宿補助、影視基地場租補助、以及影視推廣活動補助等多項影視補助，加上協拍等行政支援，以實質作為打造台中市成為「影視友善城市」。