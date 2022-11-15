服務公職37年即將屆齡退休的簡姓調查官，去年查辦農會涉嫌賄選案時，竟告訴對方「可能明早人家檢舉的會處理喔」，刑事部分他遭檢方依公務員過失洩漏國防以外應秘密之消息罪緩起訴，法務部移送懲戒部分，懲戒法院判決降1級改敘。可上訴。

法務部移送指出，簡男明知偵查不公開的規定，卻在林姓農會會員告知會員大會日期，並隨口追問「怎麼了」時，向對方表示「可能明早人家檢舉的會處理喔」、「不要影響你們代表大會啦」，將司法機關偵查犯罪具體作為之偵查消息告知對方。

簡坦承因疏未注意而洩漏南投縣調查站偵辦消息，至今仍深覺慚愧，後悔不已，他曾因921震災發生後，號召同仁認養地震後貧困兒童，之後連續10餘年再號召同仁每月定期募款，捐助南投縣家扶中心貧困兒童，獲刊登好人好事表揚，請求不受懲戒或從輕懲戒之處分。

懲戒法院審酌簡的違失行為，易導致調查機關偵辦案件是否落實偵查不公開及保密規定受到質疑，戕害人民對公務員之信賴，及其行為尚未影響個案之偵辦，判決降1級改敘。