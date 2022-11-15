股神巴菲特所屬的波克夏公司揭露，上季首度買進41億美元的台積電ADR，激勵台積電ADR盤後股價最高勁揚近6%，台股現貨方面，開盤大漲21元至466元，台股受帶動上漲約140點，最高約來到14325點。

波克夏14日盤後向美國證券交易委員會提交的季度報告顯示，第三季(7-9月)期間首度買進約6010萬單位台積電ADR，價值至少41.2億美元，占流通在外1.2%股份。

其他權值股方面，聯電上漲逾1.5%拚收復46元大關，貨櫃三雄維持紅盤之上。

美股經過連日反彈後，周一收盤全面走弱，道瓊工業指數下跌211.16點或0.63%，收33536.70點。標準普爾指數下挫35.68點或0.89%，收3957.25點。那斯達克指數挫跌127.11點或1.12%，收11196.22點。費城半導體指數下跌26.84點或0.97%，收2728.05點。