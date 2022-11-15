大陸頂流女星楊冪曾演出多部人氣偶像劇，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰。今年36歲的她不論容貌與身材都維持很好，但許多觀眾卻覺得這個年齡已經不適再演古裝偶像劇。

楊冪剛做為殺青不久的作品《狐妖小紅娘》的女主角，顏值卻被女配角們輾壓。不少娛樂博主指出，作為80後的楊冪，顏值會不會在這部劇中被新一代的年輕女星「顏值霸凌」？網上有不少《狐妖小紅娘》主角楊冪與配角們的照片，其中人氣最高被大讚「絕色美人」的便是楊冪旗下藝人祝緒丹。

兩人曾都演出過狐妖類型的角色，左圖為楊冪演《狐妖小紅娘》的狐妖扮相，右圖為祝緒丹參與楊冪主演的《三生三世十裡桃花》狐狸角色。(圖/微博)

祝緒丹模特兒出身，18歲時因為容貌姣好而被邀請去拍廣告，之後靠著努力考上中央戲劇學院表演系， 2012年參加選秀節目《我為校花狂》，並獲得前六名，同年簽約成為樂視網旗下藝人，開始出演一些網劇，2016年加入嘉行傳媒，成為楊冪旗下的藝人，雖然還年輕，但星途被眾人所看好。

至於被指顏值遭壓輾的楊冪則有另一番風情，楊冪此次的狐妖妝容有別於《三生三世十裡桃花》的白淺，一改清淡高雅，走的是成熟魅惑的路線，尤其是楊冪眉毛上兩道紅色的狐狸花紋，令人目不轉睛，無論神韻還是身姿絲毫不輸同劇年輕女演員，讓人不禁直呼薑還是老的辣。