美國以國安為由對大陸晶片業發動制裁，禁止未取得許可的美國公民、組織及企業協助大陸研發或生產先進晶片，目前大陸廠商只能將訂單交給國內廠商或者轉給日本等非美系廠，但長久下來仍面臨無法擴張技術能力與營運範圍的危機。

金融時報報導，大陸最大儲存晶片製造商長江存儲在上個月初禁令生效後，隨即發布至少20份設備招標書，不具名的高級工程師表示，「目前的策略是如果國內有可行的設備就會使用國內，如果不行，就會向非美國廠商購買，主要是日本。」

該名工程師也透露，大部分的訂單會轉給國內廠商，但有極少數的設備會超出國內廠商的能力範圍。這也代表大陸半導體設備商的實力還不足以讓產業自給自足，若要提升技術能力，確實需要外國的廠商與設備。

Sanford C Bernstein分析師Mark Lee就說，如果無法順利取得國外設備，那麼大陸晶片業者將無法擴張。不僅如此，三名知情人士透露，長江存儲雖然沒有取消或推遲已下的設備訂單，但公司的擴張計畫已經遭到擱置。

規模較小的廠商影響較為嚴重，長江存儲的對手長鑫存儲傳出已擱置擴張計畫，Jefferies分析師Nick Cheng表示，「這兩家公司手上的設備能讓他們完成明年的擴張計畫，但如果無法從美國取得先進設備，又不能從日本或歐洲拿到良好的替代品，他們將不得不完全停止擴張。」

此外，大陸半導體設備廠也可能因為缺少國外零件無法順利生產，中微半導體設備工程師說：「我們的產品只有組裝的部分在大陸，其餘都需要國外技術與零件，光限制零件就足以讓我們窒息。」