高雄一名林姓男子去年間透過網路認識未成年少女，約好以20萬元為包養代價，相約旅館送禮並發生性行為，事後還詐財少女。案經上訴，高雄高分院撤銷原判，依對於14歲以上未滿16歲之女子為有對價性交行為等罪，應執行1年5月徒刑。可上訴。

判決書指出，林男2021年9月間透過交友網站認識A女，林男明知A女年僅15歲，仍談好以20萬元包養A女，隨即於隔日相約高雄一處旅館開房間，林男先贈送A女戒指及項鍊，要求A女口交並性交1次。

同日晚間，林男為了探查某人是否在一處通訊行，遂要求A女到該處變賣自己正在使用的iPhone手機，稱後續會陪A女把手機贖回，A女賣手機換得1萬2500元，並前往與林男會合，未料林男耍詐以玩具鈔替換A女的現金，A女驚覺受騙後報警處理，全案才曝光。

案經上訴，高雄高分院審理時，法官認為林男有妨害性自主、詐欺等前科，卻不知道悔改，透過網路認識A女，明知道A女未成年，心智尚未發展健全，性自主觀念也不成熟，卻未能克制個人情慾，貿然以合意方式與A女進行對價性交易，甚至利用A女涉世未深缺乏社會經驗，對A女實施詐術，造成A女財損。

法官指出，雖林男認罪，也與A女及雙親達成和解，但迄今尚未支付分文賠償金，顯見沒有真實悔悟，和解僅是求輕判的手段，犯後態度非良好，故撤銷原判，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為有對價之性交行為罪，處1年徒刑，又依成年人故意對少年犯詐欺取財罪，處7月徒刑，應執行1年5月徒刑。可上訴。